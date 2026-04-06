Саакашвили: Я пять раз спасал Грузию от большой беды, но в 2012 году мне не удалось её спасти

06.04.2026 14:53





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пять раз спасал Грузию от большой беды.



Как отметил Саакашвили в ходе судебного процесса, в 2012 году он уже не смог спасти страну, в 2021 году предпринимал попытку спасения, и сейчас он готов вновь спасти Грузию.



При этом Михаил Саакашвили утверждает, что за свободу необходимо бороться с самоотверженностью и готовностью к жертве.



«Похоже, господин Зураб Ногаидели придёт на допрос. Я обязательно останусь на допросе предателя родины Ногаидели. Дело 7 ноября касается того, от чего мы спасли Грузию, и мы спасём её ещё не раз. Пять раз я уберёг Грузию от большой беды. Первый раз — когда мы отстранили Шеварднадзе. У русских в 2005 году были подготовлены Васадзе, Иванишвили, Патаркацишвили, но им это не удалось. Второй раз я спас страну, когда отстранил Аслана Абашидзе. Третий раз — в 2007 году я предотвратил переворот, организованный Патаркацишвили по заданию России, а в 2008 году спас страну единолично с помощью Джорджа Буша, международных контактов, народа и армии. В 2012 году я уже не смог спасти Грузию. В 2021 году у меня была попытка спасения. Если бы не было войны, у нас бы получилось. Я готов спасти снова. После устранения диктатуры Иванишвили Абхазия будет возвращена. Я верю, что столицей должен быть Сухуми. Мы имеем дело с корпорацией убийц. Первой жертвой была Барбаре Рафальянц. На выборах им помогала группа, прибывшая из России. Они были и в Кахетии, предлагали инсценировать нападение на Иванишвили или вторую версию — Рафальянц. Они пришли к власти с кровью восьмимесячного ребёнка. Следующим было убийство Эроса, они хотели захватить «Рустави 2», приехали из России, повернули камеру, убили Эроса и заставили замолчать его семью. За убийство Эроса ответственность я возлагаю на Иванишвили.



Далее было убийство Бачалиашвили, произошло имитация самоубийства. Начальник тюрьмы Глдани также был убит, чтобы запугать Бачиашвили и заставить его сдаться. Мы имеем дело с одной и той же «рукой». Эта страна в руках серийных убийц. Для свободы необходимы самоотверженность и жертвы. Политик, который только рассуждает, делу не поможет. За свободу нужно бороться и жертвовать собой — мой пример это показывает», — заявил Михаил Саакашвили.



Кроме того, Саакашвили отметил, что Россия находится в тяжёлом кризисе.



«Россия в тяжёлом кризисе, теряет Венгрию, исход выборов уже определён, теряет Армению, хотя там история с Рафальянц может повториться в любой момент. Что касается Армении, то смешно было наблюдать встречу Путина и Пашиняна: как Путин уговаривал их не выходить из военно-экономических блоков России и не присоединяться к Евросоюзу. На украинском фронте у России дела плохи. Россия не может продвигаться вперёд, а Украина освобождает территории. Разумеется, у Украины тоже есть потери», — заявил Михаил Саакашвили.



В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс по делу 7 ноября, на котором будет допрошен бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели.







