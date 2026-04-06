Депутат от партии «За Грузию» призывает правительство Грузии снизить стоимость государственных услуг

06.04.2026 14:58





Депутат парламентской фракции партии «За Грузию» Софио Хоргуани призывает правительство снизить тарифы на государственные услуги.



На брифинге, прошедшем сегодня, Хоргуани заявила, что государственные услуги должны быть снижены как минимум на 30%, а лица, имеющие социальные потребности, должны быть полностью освобождены от этих тарифов.



«Это частично и немедленно облегчит гражданам бремя подорожавшей жизни; начнётся выполнение требований граждан Грузии о том, чтобы у них было заботливое и справедливое государство; бизнесу будет показан пример того, что возможно проявлять социальную ответственность. Рост тарифов начался в сентябре 2021 года и на сегодняшний день удвоился. Если получение удостоверения личности до 1 мая 2022 года стоило 30 лари, то сегодня — 60 лари. Последнее решение парламента о повышении таможенных тарифов на автомобили подтверждает эту позицию. Разговоры Грузинская мечта о высоких ценах и комиссия, созданная в парламенте, — это только фарс для пропаганды. Необходимо немедленно принять решение, поскольку тарифы на государственные услуги снижаются непосредственно постановлением правительства, что является прямой ответственностью главы правительства.



Что касается тарифов Агентства обслуживания Министерства внутренних дел, инициировать изменения в законе может сама «Грузинская мечта», поскольку у них хватает смелости поддерживать только собственные инициативы. Государство может быть дорогим для граждан только в одном случае — если оно социально ориентировано; в противном случае это гибридный, авторитарный или диктаторский режим. Государство, которое защищает только богатых, где только несправедливо привилегированные пользуются общими благами.



Эти богатые в основном существуют за счёт народа и страны. «Грузинская мечта», обладающая абсолютной властью, не смогла предоставить гражданам достойные пенсии, достойные условия проживания и достойную заработную плату. Они отказались установить минимальный уровень зарплаты, чтобы самая низкая зарплата для граждан Грузии составляла 1050 лари. Поэтому мы обращаемся к ним: затяните пояса и распределите плоды экономического роста среди граждан Грузии, снизьте тарифы на государственные услуги», — заявила Софио Хоргуани.







