Ильхам Алиев: Хотел бы поздравить премьер-министра и правительство Грузии с их успехами


06.04.2026   15:39


«Всегда большая честь приезжать в братскую Грузию. Я уверен, что мой визит даст ещё один импульс развитию наших братских отношений. Вопросы, которые мы обсудили сегодня, ещё раз подчёркивают, что Грузия и Азербайджан едины и проникнуты общим духом», — отметил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совместной конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Наши исторические корни дают нам возможность ещё глубже развивать двустороннее сотрудничество. Так было на протяжении веков и так будет впредь — на основе дружеских, соседских и братских отношений мы развиваемся как независимые и суверенные страны и успешно развиваем наш регион.

Поздравляю вас, господин премьер-министр, а также ваше правительство с достигнутыми успехами. Грузия развивается динамично, экономический рост очень заметен. Вы создали очень благоприятную инвестиционную среду в стране. У многих иностранных инвесторов, включая азербайджанских, будет отличная возможность ещё больше способствовать экономическому росту и политической стабильности. Вы являетесь гарантом того, что политика правительства Грузии будет развиваться на благо населения страны», — подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что рад, что отношения между двумя странами будут развиваться ещё более последовательно и динамично.

«Во всех международных организациях мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга. Так было всегда и так будет в будущем. В экономической сфере у нас есть значительные достижения. Перед своим визитом я ознакомился со статистикой Грузии — в стране расходуются миллиарды долларов, рост впечатляет. Показатели первого квартала дают нам на это надежду. К концу года мы превысим несколько миллиардов. Инвестиционный климат это позволяет, бизнес-среда даёт возможность ещё больше увеличивать инвестиции — уже 3,6 миллиарда долларов было инвестировано нашей страной в Грузию», — заявил Ильхам Алиев.


