Алиев: Двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном могут служить примером для наших соседних государств

06.04.2026 15:49





«Двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном могут служить примером для всех наших соседних государств, поскольку они основаны на взаимном уважении и доверии», – заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



По словам Ильхама Алиева, Грузия является первой страной на международном экспортном маршруте, через которую Азербайджан осуществляет экспорт энергетических ресурсов на мировые рынки.



«Что касается энергетики, на протяжении многих лет Азербайджан был надежным сторонником энергетической безопасности. Сегодня наш природный газ экспортируется в 16 стран, но экспорт начинается из Грузии и через территорию Грузии. Грузия – первая страна на этом маршруте, через которую Азербайджан экспортирует энергоресурсы на международные рынки. Через Грузию также поступают нефть и природный газ из Каспийского моря, из Азербайджана. Мы обсудили существующую инфраструктуру. За последние два десятилетия успешно функционирует трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан и Южный газовый коридор. Эта инфраструктура имеет большое значение для многих стран. Мы также создали, развили и расширили транспортные коридоры. «Средний коридор» пройдет через Азербайджан и Грузию. Для нас это одна из самых важных артерий, на укрепление и развитие которой мы возлагаем большие надежды.



В целом наша повестка дня очень масштабна, добавляются новые темы и проекты. Мы бережно относимся к общим интересам и дружбе, это добрососедские и братские отношения. Я уверен, что мы всегда будем двигаться по этому успешному пути. Хочу пожелать грузинскому братскому народу мира, стабильности и благополучия», – заявил Ильхам Алиев.







