В суде экс-президента Саакашвили и экс-премьера Ногаидели разняли сотрудники мандатной службы

06.04.2026 15:53





Между третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и экс-премьером Грузии Зурабом Ногаидели на судебном процессе произошло противостояние.



На заседании, где Ногаидели продолжает давать показания, ситуация обострилась после того, как Саакашвили обратился к свидетелю с вопросами и назвал его предателем. Напряженность была настолько велика, что представителям мандатной службы и сторонам процесса пришлось вмешаться, чтобы успокоить бывшего президента и бывшего чиновника.



Изначально процесс и задаваемые Саакашвили вопросы проходили в спокойной обстановке.



«Я хочу обратиться к прокуратуре и суду, который я не признаю, но делаю это для общественности. Что нового вы сегодня услышали в этих показаниях, за что я должен отвечать? Ясно как день, что обвинение полностью написано и придумано <Отаром> Парцхаладзе (экс-генпрокурором, который обвиняется по делу о колл-центрах — ред.).



Зура (Ногаидели — ред.) говорит, что в моей компетенции было объявление чрезвычайного положения — я это подтверждаю. Я не подтверждаю, что армия была выведена на улицы для поддержания порядка — это ложь. Армия была там, <но> чтобы показать врагу, что Грузия жива и может защитить себя.



Зура, хочу тебя спросить: когда ты говоришь о Патаркацишвили, ты знал, что он был тесно связан с Россией?», — обратился к нему Саакашвили, на что Ногаидели заявил, что бизнесмен был изгнан из России.



«Когда он уже находился в Грузии, он был изгнан из России — тебе же это хорошо известно?», — ответил Ногаидели.



«Нет, подожди, ведь деньги Патаркацишвили были российского происхождения? Начальник его охраны ведь был агентом ФСБ?», — спросил Саакашвили.



«Может быть… Если он был агентом ФСБ, зачем он находился в Тбилиси?», — ответил экс-премьер Саакашвили.



Ногаидели также добавил, что «то, что Патаркацишвили был связан с Россией, об этом мы все знали», после чего Саакашвили спросил его: «Был ли телеканал Imedi создан на русские деньги?».



«Возможно, да», — ответил Ногаидели.



Саакашвили снова задал ему вопрос о совещании 4 ноября 2007 года, о котором ему сообщил Васил Маглаперидзе. Саакашвили интересовался, сделал ли Маглаперидзе запись этого совещания, на что Ногаидели заявил, что это установит суд.





