Алиев: Южный Кавказ должен позиционировать себя как регион мира и стабильности

06.04.2026 15:58





Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге заявил, что страны Южного Кавказа должны оставаться сосредоточенными на мире, стабильности и безопасности.



По словам азербайджанского лидера, в разных уголках мира эти принципы нарушаются — «у нас же они должны оставаться незыблемыми, не должно быть потерь, и подобные события не должны нас затрагивать» — Южный Кавказ должен оставаться регионом мира, стабильности и сотрудничества.



Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Грузии и правительство за вклад в установление мира в регионе.



«На Южном Кавказе мы должны позиционировать себя как регион мира, стабильности и сотрудничества. Сегодня я хотел бы особо подчеркнуть, что Грузия играет чрезвычайно важную роль», — подчеркнул он.



Азербайджанский лидер также заявил в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном, что тех соглашений, которые подписываются «недостаточно, поскольку в будущем каждый шаг должен быть усилен и способствовать укреплению мира».



«Эти встречи и визиты служат именно этой цели. Мы начали взаимодействие с Арменией через Грузию, и я благодарен правительству Грузии за содействие», — отметил Алиев.



Азербайджанский президент также заявил, что на протяжении многих лет Азербайджан был надежным гарантом энергетической безопасности для многих стран и народов. Он добавил, что азербайджанский природный газ экспортируется в 16 стран, но экспорт начинается с Грузии и проходит через ее территорию — таким образом именно Грузия является первой страной на этом маршруте, через которую Азербайджан поставляет энергоресурсы на международные рынки.





«Также нефть и природный газ из Азербайджана поступают в Грузию. Мы обсудили существующую инфраструктуру: в течение последних двух десятилетий успешно функционирует нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, а также эффективно работает Южный газовый коридор. Эта инфраструктура имеет большое значение для многих стран.



Мы также развили транспортные коридоры. Средний коридор проходит через Азербайджан и Грузию, и для нас это одна из важнейших и приоритетных артерий, на которую мы возлагаем большие надежды в плане дальнейшего укрепления и развития. В целом наша повестка дня насыщенная и масштабная, к ней добавляются новые темы, идеи и проекты, и мы совместными усилиями реализуем все это.



Еще одним фактором являются двусторонние отношения, которые могут служить примером для всех соседних государств, поскольку они основаны на взаимном уважении и доверии. Мы бережно относимся к общим интересам и дружбе — это добрососедские и братские отношения.



Уверен, что мы всегда будем следовать этому успешному пути, и хочу пожелать братскому грузинскому народу мира, стабильности и благополучия», — заявил Ильхам Алиев.



Президент Азербайджана поздравил правительство Грузии «с достигнутыми успехами». Алиев указал, что из Азербайджана в Грузию уже инвестировано 3,6 млрд $, и официальный Тбилиси и Баку также рассматривают возможность осуществления совместных инвестиций в третьих странах.



«Вы являетесь гарантом того, что политика правительства Грузии будет развиваться на благо населения страны. Мы рады, что эти отношения будут и далее развиваться последовательно и динамично. Во всех международных организациях мы взаимно поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и нерушимость наших границ — так было всегда и так будет и впредь. В экономической сфере у нас есть весьма значительные достижения.



<…> Грузия динамично развивается, демонстрирует весьма заметный экономический рост, вы создали в стране очень благоприятную инвестиционную среду, и для многих иностранных инвесторов, в том числе азербайджанских, сформированы очень хорошие условия», — заявил президент Азербайджана премьеру Грузии.





