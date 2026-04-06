|
|
|
В Грузии может быть введена многократная краткосрочная виза категории С5
06.04.2026 16:33
В Грузии может быть введена обычная виза категории С5. Вносятся соответствующие поправки в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», которые будут рассмотрены Парламентом в ускоренном порядке.
Согласно проекту, многократная краткосрочная виза указанной категории будет выдаваться на срок 5 лет и на 1 год пребывания в Грузии.
Обычная виза категории С5 будет выдаваться лицу, прибывающему в Грузию с краткосрочными целями, въезжающему на территорию Грузии с туристическими целями и имеющему право осуществлять деятельность только в интересах нерезидента, если она связана с деятельностью нерезидента за пределами Грузии. Виза этой категории также будет выдаваться супругу(е) и несовершеннолетним детям этого лица.
Проект закона был подготовлен депутатами партии «Грузинская мечта» и уже инициирован в Парламенте.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна