В Грузии может быть введена многократная краткосрочная виза категории С5


06.04.2026   16:33


В Грузии может быть введена обычная виза категории С5. Вносятся соответствующие поправки в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», которые будут рассмотрены Парламентом в ускоренном порядке.

Согласно проекту, многократная краткосрочная виза указанной категории будет выдаваться на срок 5 лет и на 1 год пребывания в Грузии.

Обычная виза категории С5 будет выдаваться лицу, прибывающему в Грузию с краткосрочными целями, въезжающему на территорию Грузии с туристическими целями и имеющему право осуществлять деятельность только в интересах нерезидента, если она связана с деятельностью нерезидента за пределами Грузии. Виза этой категории также будет выдаваться супругу(е) и несовершеннолетним детям этого лица.

Проект закона был подготовлен депутатами партии «Грузинская мечта» и уже инициирован в Парламенте.


