Афган Садыгов уже освобожден - сообщение его жены

06.04.2026 17:30





Согласно последней полученной мной информации, мой муж, Афган Садыгов, уже освобожден. Однако, поскольку в данный момент я не могу контактировать с ним напрямую, у меня нет точной информации о причине его задержания, - написала в соцсети жена азербайджанского журналиста Афгана Садыгова - Севинч Садыгова.



По ее словам, последние события дают ей серьезные основания для беспокойства.



«Учитывая эти события, у меня есть достаточно серьезные основания для беспокойства. Все, что мы пережили до сегодняшнего дня, доказывает, что наша жизнь полностью перевернулась и разрушена. В такой ситуации невозможно не нервничать. Я очень переживаю за жизнь Афгана!» , - пишет Садыгова.



Ранее Севинч Садыгова заявила, что ее муж задержан полицией.



Напомним, что 5 апреля Министерство внутренних дел Грузии задержало азербайджанского журналиста Афгана Садыгова в административном порядке. По данным МВД, он был задержан за оскорбление полицейского в соцсети. В тот же день в качестве меры наказания Садыгову был назначен штраф в размере 2000 лари, выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну сроком на 3 года.





