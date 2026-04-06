Поправки в закон «О грантах»: деньги от посольств, международных организаций не будут считаться грантом

06.04.2026 17:32





В закон «О грантах» вносятся очередные поправки от «Грузинской мечты».



Согласно проекту, грантом не признаются средства, предоставленные аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами (посольствами), консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если эти средства расходуются или могут быть использованы на такую деятельность, которая «исходит из политических или публичных интересов, подходов или связей иностранного государства или иностранной политической партии».



«Считается целесообразным уточнить субъект, предоставляющий грант, и не признавать грантом средства, предоставленные аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если они расходуются или могут быть использованы на деятельность, напрямую связанную с политическими или публичными интересами, подходами или связями иностранного государства или иностранной политической партии, и относятся непосредственно к деятельности самого дипломатического представительства.



Действующая редакция закона не распространяется на такие отношения, но для обеспечения единообразного толкования закона соответствующее уточнение является целесообразным», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.



Напомним, ранее решением «Мечты» принятыми парламентом Грузии законами правила получения иностранных грантов были ужесточены.





