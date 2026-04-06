Бидзина Иванишвили принял Ильхама Алиева и азербайджанскую делегацию в бизнес-центре

06.04.2026 19:17





Основатель и почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили принял в бизнес-центре президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и азербайджанскую делегацию. Об этом сообщает пресс-служба «Грузинской мечты».



По информации пресс-службы, Бидзина Иванишвили поблагодарил Ильхама Алиева за продуктивный визит в Грузию и отметил, что дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, что приносит пользу обеим странам.



Почётный председатель «Грузинской мечты» подчеркнул важность глубоких и всесторонних экономических отношений между двумя странами, потенциал максимального использования транзитного коридора и отметил, что тесное партнёрство в целом одинаково служит национальным интересам как Грузии, так и Азербайджана.



Бидзина Иванишвили поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку мирной и стабильной обстановки в регионе Южного Кавказа, а также отметил, что в условиях многочисленных вызовов в сфере безопасности жизненно важно, чтобы политическое руководство двух стран прилагало максимальные усилия для сохранения мира и экономического развития.



На встрече обсуждалось тесное сотрудничество в энергетическом секторе и транспортно-энергетические проекты, которые Грузия и Азербайджан реализуют совместно. В частности, была отмечена железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, играющая ключевую роль в обеспечении региональной связанности. Бидзина Иванишвили подчеркнул, что Грузия остаётся открытой для азербайджанских инвестиций, которые в последние годы демонстрируют активный рост.



Ильхам Алиев поблагодарил Бидзину Иванишвили за тёплый приём. Президент Азербайджана отметил, что Грузия является одним из самых привлекательных, стабильных и интересных направлений для инвестиций. Он также акцентировал внимание на двусторонних проектах, значении энергетического коридора и активном участии Грузии в процессе экспорта азербайджанских природных ресурсов. Ильхам Алиев подтвердил готовность продолжать совместную работу по поддержанию мира и стабильности в регионе. Визит Ильхама Алиева в Грузию завершён.



Во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе.





