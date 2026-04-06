Супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Национальный музей Грузии

06.04.2026 19:19





Супруга президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева посетила Национальный музей Грузии.



Мехрибан Алиеву принимали супруга президента Грузии Тамар Багратиони, министр культуры Тинатин Рухадзе, заместитель министра культуры Георгий Мирцхулава и генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе.



Мехрибан Алиева осмотрела постоянную экспозицию музея «Грузия каменного века», где представлены важнейшие археологические материалы, обнаруженные на территории страны. Также она посетила выставочное пространство «Археологические сокровища», где экспонируются уникальные драгоценные предметы периода от III тысячелетия до н. э. до IV века н. э.



Мехрибан Алиева передала в дар Национальному музею Грузии пять уникальных ковров, созданных в мастерских «Азерхалча», в том числе вручную сотканные ковры, выполненные по эскизам известного азербайджанского художника Руфата Исмаилова.





