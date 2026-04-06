Иванишвили обсудил с Алиевым партнерство в энергетическом секторе и логистике

06.04.2026 19:21





Телеканал «Пирвели» сообщает, что на следующей неделе ожидается прибытие в Грузию делегации Госдепартамента США.



Состав делегации неизвестен, но переговоры будут сосредоточены на экономических вопросах. Члены делегации также встретятся с представителями оппозиции и гражданского общества.



Ранее, 30 марта, Госдепартамент сообщил, что госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Тогда Госдепартамент написал, что стороны «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы безопасности на Кавказе и в Черноморском регионе».



По этому поводу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал на X: «У меня состоялся продуктивный телефонный разговор с госсекретарем — мы подчеркнули важность возобновления нашего партнерства и укрепления роли Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе».





