Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

06.04.2026 19:54





Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с сопровождающей делегацией.



По информации внешнеполитического ведомства Грузии, в Тбилисском международном аэропорту министра иностранных дел Казахстана встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.



В рамках визита Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



Также запланированы встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.





