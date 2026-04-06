Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию


06.04.2026   19:54


Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с сопровождающей делегацией.

По информации внешнеполитического ведомства Грузии, в Тбилисском международном аэропорту министра иностранных дел Казахстана встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В рамках визита Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Также запланированы встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.


