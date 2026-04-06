Саакашвили: У президента Алиева в Азербайджане «практически нет» политзаключенных

06.04.2026 19:55





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, прокомментировал визит президента Ильхама Алиева в Тбилиси, отметив, что у президента Азербайджана, в отличие от основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, «практически нет» в стране политзаключенных.



«Я приветствую визит Ильхама Алиева в Грузию. Что касается Афгана Садыгова, он был вскоре освобожден в Баку. В отличие от Иванишвили, у Ильхама Алиева практически нет политзаключенных.



Также бывший президент Азербайджана Аятуллаев, который конфликтовал с Алиевыми, никого не арестовал и живет в Баку с большим уважением, так же как и Эльчибей, который после президентства до своей смерти проживал в специально выделенной резиденции в Нахичевани», — пишет Саакашвили.



Между тем независимые СМИ пишут о репрессивных мерах властей Азербайджана против журналистов, активистов, политических противников.



Одним из противников властей считается Афган Садыгов, который был выдворен 5 апреля на родину властями Грузии. В Баку его задержали, но позже — освободили. Наблюдатели отмечали, что «Мечта» преподнесла «подарок» Алиеву за день до его прибытия в Тбилиси.



Супруга журналиста Севиндж Садыгова отметила, что «в свете этих событий у меня есть достаточно серьезные основания для беспокойства. Все, что мы пережили до сегодняшнего дня, также свидетельствует о том, что наша жизнь полностью перевернулась с ног на голову и была разрушена. В такой ситуации невозможно не беспокоиться».



Афгана Садыгова в 2020 году в Азербайджане приговорили к 7 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. В мае 2023 года он был помилован и покинул страну. Но с 2024 года против него вновь началось уголовное преследование по новому делу, связанному с угрозами и вымогательством.



Семья журналиста настаивает, что обвинения сфальсифицированы и стали ответом на его критические публикации в адрес азербайджанских властей.



Источник: СОВА

