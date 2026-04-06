В Грузию прибыл министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев


06.04.2026   20:56


С официальным визитом в Грузию прибыл министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев вместе с сопровождающей делегацией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, министра иностранных дел Республики Казахстан в Тбилисском международном аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В рамках визита Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Также запланированы встречи с Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.


