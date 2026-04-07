В парламенте Грузии состоялся экономический форум
07.04.2026 11:35
В парламенте Грузии состоялся экономический форум на тему — «Глобальные политические изменения и новая международная экономическая повестка — вызовы и возможности для Грузии».
Форум открыл председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в условиях современной глобальной нестабильности особое значение приобретает защита национальных интересов.
«Мы часто говорим о национальных интересах, что сегодня является одним из ведущих направлений для многих государств и одним из главных принципов принятия государственных решений — служение национальным интересам. Власть и бизнес должны быть союзниками в реализации этих интересов, что со стороны бизнеса выражается в социальной ответственности», — заявил Шалва Папуашвили.
Председатель парламента также говорил о сотрудничестве государства и бизнеса и потенциале Грузии как связующего коридора между Европой и Азией.
«Исходя из глобальных процессов, у Грузии могут появиться новые возможности как у одного из стабильных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Бизнес также должен идти в ногу с этой тенденцией, чтобы потенциал страны как связующего коридора был полностью использован», — отметил он.
В панельной дискуссии также приняли участие председатель Комитета по экономической политике Шота Берекашвили и председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.
Шота Берекашвили в своём выступлении уделил особое внимание стратегическим направлениям роста экономики Грузии на фоне глобальных изменений, роли «Среднего коридора» и развитию транспортно-логистической инфраструктуры.
«Как бизнес, так и парламент и власть согласны в том, что миру отводится особая роль в Грузии и регионе. Мир создаёт дополнительную ценность, что, в свою очередь, способствует росту инвестиций в стране и, как следствие, развитию экономики», — заявил он.
Председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе говорил о приоритетах внешней политики Грузии, процессе евроинтеграции страны и сотрудничестве с международными партнёрами.
Модератором мероприятия выступил основатель и руководитель «Бизнес Инсайдер Грузия» и экономического форума Георгий Абашишвили.
Главной целью дискуссий в рамках экономического форума является анализ актуальных вызовов, стоящих перед Грузией, со стороны государства, аналитического и бизнес-сектора — в сферах экономической политики, образования и евроинтеграции.
