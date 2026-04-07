Агентство обслуживания МВД Грузии не будет работать с 9 по 13 апреля 2026 года

07.04.2026 11:37





По информации Агентства обслуживания Министерства внутренних дел Грузии, структурные подразделения агентства не будут работать с 9 по 13 апреля 2026 года включительно.



Как сообщили в ведомстве, лицам, у которых 30-й день для сдачи первого этапа практического экзамена на получение водительского удостоверения (площадка) приходится на период с 9 по 13 апреля 2026 года, будет предоставлена возможность сдать экзамен с 14 по 18 апреля включительно.



«Лицам, у которых государственные регистрационные номера транспортных средств находятся на хранении/в резерве и срок их хранения/резервации истекает в указанный период, срок будет продлён до 14 апреля.



Лицам, у которых последний день таможенного оформления транспортного средства приходится на период с 9 по 13 апреля 2026 года, штрафные санкции применяться не будут, а крайний срок оформления будет установлен на 14 апреля», — говорится в заявлении.





