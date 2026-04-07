|
|
|
Каладзе оптимистично настроен по поводу ожидаемого визита делегации США
07.04.2026 11:44
Как заявил мэр столицы и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, он с оптимизмом ожидает возможный визит делегации США в Грузию.
Как он отметил, комментируя эту тему в беседе с журналистами, Грузия готова начать отношения между двумя странами «с новой страницы», однако это должно быть взаимным процессом.
«У меня есть оптимистичные ожидания, чему способствует телефонная беседа между премьер-министром Ираклием Кобахидзе и государственным секретарём США Марко Рубио, прозвучавшие «месседжи» и так далее. Поэтому давайте подождём. Мы готовы начать отношения между двумя странами с чистого листа. Для нас важны дружба, стратегическое партнёрство, и самое главное - всё это должно быть взаимным», - заявил Каха Каладзе.
В свою очередь, председатель комитета по евроинтеграции Леван Махашвили сообщил, что в апреле в Грузию прибудет группа из США, которая изучит текущие процессы в стране.
Как отметил Махашвили, каждую встречу с американской стороной грузинские власти используют для попыток восстановления отношений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна