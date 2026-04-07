Каладзе оптимистично настроен по поводу ожидаемого визита делегации США

07.04.2026 11:44





Как заявил мэр столицы и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, он с оптимизмом ожидает возможный визит делегации США в Грузию.



Как он отметил, комментируя эту тему в беседе с журналистами, Грузия готова начать отношения между двумя странами «с новой страницы», однако это должно быть взаимным процессом.



«У меня есть оптимистичные ожидания, чему способствует телефонная беседа между премьер-министром Ираклием Кобахидзе и государственным секретарём США Марко Рубио, прозвучавшие «месседжи» и так далее. Поэтому давайте подождём. Мы готовы начать отношения между двумя странами с чистого листа. Для нас важны дружба, стратегическое партнёрство, и самое главное - всё это должно быть взаимным», - заявил Каха Каладзе.



В свою очередь, председатель комитета по евроинтеграции Леван Махашвили сообщил, что в апреле в Грузию прибудет группа из США, которая изучит текущие процессы в стране.



Как отметил Махашвили, каждую встречу с американской стороной грузинские власти используют для попыток восстановления отношений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





