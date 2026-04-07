Каладзе: Мне совершенно всё равно, какой рейтинг у Саакашвили и кто где будет, независимо от того, где они объединятся, их главное имя — «предатели»

07.04.2026 12:16





«Мне совершенно всё равно, какой рейтинг у Михаил Саакашвили и кто, где и как будет. Где бы они ни объединялись и какие бы названия ни брали, их главное имя — »предатели», они являются номерными агентами», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе ответил на вопрос журналиста относительно требования Михаила Саакашвили, чтобы «Национальное движение» покинуло оппозиционный альянс.



По его словам, этот альянс является мнимым, и у этих партий нет никакого ресурса поддержки в грузинском обществе.



«Меня совершенно не интересует, какой рейтинг у Саакашвили, и это объединение также является фиктивным. Во-первых, все они обнулены и находятся в тяжёлом положении, ни у кого из них нет никакого ресурса в грузинском обществе, потому что все знают — они предатели. Все прекрасно знают, что они служат не грузинскому народу, не грузинскому государству и не национальным интересам, а указаниям и поручениям, поступающим извне, и готовы сделать всё, даже против страны и грузинского народа. У них с этим нет никаких проблем, и существуют конкретные примеры совершённых ими подобных тяжких преступлений против страны. Соответственно, меня не интересует, кто, где и как будет. Где бы они ни объединялись и какие бы названия ни брали, их главное имя — »предатели», они являются номерными агентами», — заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





