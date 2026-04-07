Мачарашвили: Поправки в Закон „О грантах“ касаются средств, которые иностранным посольствам начисляются для их деятельности, а не выдаваемых ими грантов вне закона

07.04.2026 12:41





По словам депутата парламента Гурама Мачарашвили, планируемые изменения в закон «О грантах» касаются средств, которые посольства и консульства иностранных государств получают из своих стран и расходуют непосредственно на деятельность дипломатических представительств.



Мачарашвили подчеркнул, что на гранты, выдаваемые самими посольствами, по-прежнему будут распространяться нормы закона «О грантах», и в этом отношении ничего не меняется.



«В рамках планируемых изменений речь идёт о средствах, которые перечисляются самим посольствам, консульствам и дипломатическим представителям из их стран. Речь идёт именно об этих средствах, а не о выдаваемых ими грантах, которые, разумеется, подпадают под регулирование закона.



В данном случае речь идёт об уточнении, а не о каком-либо изменении. Понятно, что посольства используют полученные из своих стран средства для своих сотрудников и своей деятельности. Посольство получает финансирование из своей страны и расходует его внутри - на сотрудников. Регулирование закона «О грантах» на такие средства не распространялось, однако возникла необходимость это уточнить», - заявил Мачарашвили.



Партия «Грузинская мечта» вновь вносит изменения в закон «О грантах».



По инициативе депутатов парламентского большинства в парламент представлен законопроект, согласно которому грантом не будут считаться средства, выделяемые аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если они направлены или могут быть направлены на деятельность, исходящую из политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного государства либо иностранной политической партии и связанную непосредственно с деятельностью самого дипломатического представительства.



«Целесообразно уточнить субъект, предоставляющий грант, и не считать грантом средства, выделяемые аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и представительствами международных организаций, если они направлены или могут быть направлены на деятельность, вытекающую из политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного государства либо иностранной политической партии и непосредственно связанную с деятельностью самого дипломатического представительства.



Действующая редакция закона на эти отношения не распространяется, однако для обеспечения единообразного толкования закона соответствующее уточнение является целесообразным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Согласно решениям «Грузинской мечты» и принятым парламентом законам, правила получения иностранных грантов ужесточены.





