Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Казахстан подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы


07.04.2026   12:42


Министр иностранных дел Грузия Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Как сообщает МИД Грузии, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Разговор коснулся углубления отношений между странами и важности осуществления визитов высокого уровня.

«Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны подчеркнули сотрудничество Грузии и Казахстана в процессе развития »Среднего коридора».

В завершение встречи министры иностранных дел подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Грузии и Республики Казахстан на 2026–2027 годы.

В рамках официального визита министр иностранных дел Казахстана проведёт встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе», — говорится в сообщении МИД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна