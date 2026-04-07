Грузия и Казахстан подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
07.04.2026 13:30
Министр иностранных дел Грузия Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Как сообщает МИД Грузии, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Разговор коснулся углубления отношений между странами и важности осуществления визитов высокого уровня.
«Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны подчеркнули сотрудничество Грузии и Казахстана в процессе развития »Среднего коридора».
В завершение встречи министры иностранных дел подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Грузии и Республики Казахстан на 2026–2027 годы.
В рамках официального визита министр иностранных дел Казахстана проведёт встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе», — говорится в сообщении МИД.
