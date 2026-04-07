В Батуми продолжатся обустройство бульвара

07.04.2026 14:18





У центрального входа в бульвар Батуми,на месте снесённого Дома бракосочетаний, собираются обустроить фонтан и бассейн. На эти работы из бюджета выделено 181 575 лари. Администрация бульвара уже объявила тендер на госзакупку, хотя генеральный план не предусматривает здесь ни бассейна, ни фонтана.



Согласно генплану бульвара, после сноса Дома бракосочетаний и существующего бассейна на этом месте, наоборот, рекомендовалось создать открытое пространство на нижнем уровне, однако администрация бульвара эту рекомендацию не учитывает. Генплан также предусматривает демонтаж металлических мостиков над фонтанами у центрального входа, но и их пока не убрали.



Здание Дома бракосочетаний у входа в бульвар, признанное несоответствующим генплану, снесли 25 февраля 2026 года.



Согласно тендерной документации:



«В феврале текущего года был демонтирован Дом юстиции, расположенный у центрального входа в Батумский бульвар. Это здание находилось внутри водного бассейна прямоугольной формы.



После демонтажа здания администрация бульвара приняла решение о реабилитации бассейна.



Работы по реабилитации включают демонтаж плитки на внутренних поверхностях бассейна, устройство бетонной плиты на части дна, гидроизоляцию всей внутренней поверхности и последующую облицовку плиткой.



Кроме того, проект предусматривает устройство фонтана простого типа, который по внешнему виду и расположению будет аналогичен другим фонтанам на этой территории.



Предполагаемая площадь бассейна составляет 480 квадратных метров».



Согласно условиям тендера, после подписания контракта с победителем работы должны быть выполнены поэтапно в течение 60 дней. Приём заявок начнётся 11 апреля 2026 года и завершится 14 апреля.



Что сказано в генплане бульвара



В генплане говорится, что центральный вход в Батумский бульвар на протяжении своей истории неоднократно менялся. В разные периоды здесь находились цветочная композиция, фонтан, памятник и другие элементы. Последним таким вмешательством стало строительство Дома бракосочетаний.



Для того чтобы подчеркнуть центральный вход и сделать его интересным пространством для посетителей, в генплане предлагалась реконструкция первого водоёма, на котором стоял Дом бракосочетаний. Но не в виде нового бассейна, а в формате открытого пространства на нижнем уровне, куда посетители могли бы спускаться с разных сторон по лестницам и пандусам.



На нижнем уровне предполагалось создать внутреннюю открытую площадь, которая могла бы выполнять функции выставочного и экспозиционного пространства. В частности, там предлагалось разместить фото-музей истории бульвара, связав его с существовавшим десятилетиями фотокиоском через подземный пандусный туннель, который тоже стал бы частью выставочного пространства.



В генплане подчёркивается, что фотокиоск имеет длинную историю и связан с памятью батумцев, а его новое переосмысление позволило бы сохранить эту историю, дав ей новую функцию и новую жизнь.



Авторы генплана считают, что такое решение для центрального входа позволило бы сразу при входе в бульвар открыть для посетителей больше пространства. Одновременно бульвар получил бы новую общественную функцию, которая привлекала бы ещё больше людей. Выставочное пространство, по их мнению, могло бы использоваться как для постоянных, так и для временных экспозиций, что функционально обогатило бы бульвар.



Также, по замыслу авторов, такое открытое пространство на нижнем уровне стало бы новшеством не только для самого бульвара, но и для этой части города в целом, превратившись в новую достопримечательность Батуми.



Именно такой вариант, как сказано в документе, должен был окончательно ответить на вопрос, каким должен быть вход в бульвар и что именно там должно находиться. Предложенное решение в генплане называется современным подходом к общественным пространствам и площадям. Такая трансформация, по замыслу авторов, носит демократический характер, поскольку открывает больше публичного пространства и не оставляет возможности бесконечно менять это место в зависимости от политической конъюнктуры.



Генплан защиты и развития бульвара, утверждённый сакребуло Батуми 22 августа 2022 года, также признаёт несоответствующими историческому облику бульвара металлические мостики над фонтанами у центрального входа. Специалисты, работавшие над генпланом, рекомендовали их убрать.



В документе говорится:



«Также должны быть сняты металлические мостики, устроенные над средним длинным фонтанным бассейном, поскольку они тоже не вписываются в облик исторического бульвара и искажают главную входную ось.



Чтобы у главного входа ничто не загромождало пространство и вид в сторону моря, предлагается вместо мостиков устроить слегка выступающие над поверхностью воды каменные ступени, соединяющие две стороны».



Параллельно со сносом объектов на бульваре Батуми городские власти начали и процесс внесения изменений в генплан — без обсуждения ни с обществом, ни со специалистами, которые работали над этим документом, ни с другими экспертами. Проекты, которые затем выносятся на утверждение в сакребуло, как правило, готовит мэрия.



По словам мэра Батуми Гиоргия Цинцадзе, все эти процессы идут в тесной координации с правительством Аджарии.



«Благоустройство как Батумского бульвара, так и города в целом осуществляется в тесной координации с правительством Аджарской Автономной Республики и председателем правительства, господином Сулханом Тамазашвили», — заявил Гиорги Цинцадзе.





