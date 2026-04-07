Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Казахстана

07.04.2026 14:19





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Казахстан Ермеком Кошербаевым.



По информации администрации президента, на встрече стороны обсудили дружеские и партнёрские отношения между Грузией и Казахстаном, подчеркнув успешное сотрудничество в различных сферах.



Сообщается, что обсуждались вопросы выхода отношений на стратегический уровень. Как было отмечено на встрече, прочное партнёрство между двумя странами основано на взаимном уважении, защите национальных интересов и учёте общих региональных интересов.



«Особое внимание было уделено текущим глобальным политическим процессам и активным конфликтам. Отмечено, что на фоне этих вызовов поддержание стабильности и мира в Южном Кавказе и Центральной Азии приобретает глобальное значение. Также стороны сосредоточили внимание на растущей роли »Среднего коридора» и важности развития региональной связанности в сложной и быстро меняющейся геополитической среде. Президент Грузии, Михаил Кавелашвили, поблагодарил министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в информации администрации президента.



Встреча состоялась в президентском дворце. В ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, председатель группы дружбы с парламентом Казахстана Антон Оболашвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Казахстане Леван Диасамидзе и представители администрации президента.





