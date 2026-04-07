Контроль над ценами много раз становился попыткой во многих странах и всегда безуспешным - представитель МВФ

07.04.2026 15:08





По заявлению руководителя миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберга, анализ структуры цен важен для усиления роли политики в сфере конкуренции и защиты прав потребителей. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о парламентской комиссии по изучению цен.



По его словам, важно сохранять политику свободных рыночных торговых отношений и не допускать обратной реакции.



«Вероятно, анализ структуры цен важен для того, чтобы усилить роль направления конкуренции и защиты потребителей - это их мандат.



Здесь важно, чтобы сохранялась политика свободных рыночных отношений и не происходило обратной реакции. Контроль цен во многих странах неоднократно становился предметом попыток - я не имею в виду Грузию, и всегда оказывался неудачным», - заявил Хайденберг.



Он также подчеркнул, что акцент должен делаться на создании конкурентной среды.



«Мне кажется, это происходит во многих странах. Основной упор делается на усиление конкуренции. В этом направлении существуют независимые государственные органы, которые обеспечивают структуру рынка, ориентированную на конкуренцию, и функционирование компаний в конкурентной среде. Важно, чтобы существовала конкурентная среда и равные условия игры», - отметил он.



Кроме того, Хайденберг ответил на вопрос о влиянии коррупции на экономику, когда «бывший премьер-министр и некоторые члены правительства задержаны по обвинению в коррупции». По его словам, для доверия инвесторов необходимы надлежащее управление и верховенство закона.



«Я не могу это комментировать, однако надлежащее управление, верховенство закона и права имеют важное и необходимое значение для доверия инвесторов. В дальнейшем сильное управление в этом направлении имеет ключевое значение. Также верховенство закона — это необходимое условие для доверия инвесторов. Мы видели это и в Грузии», — заявил Хайденберг.





