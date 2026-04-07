Вольский о визите Алиева: Кобахидзе привёл гостя к лидеру партии

07.04.2026 16:29





По заявлению первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, с 2012 года Бидзина Иванишвили является лидером и учредителем партии, однако ни разу ни своими действиями, ни словами не демонстрировал, что стоит выше других. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с почётным председателем «Грузинской мечты» Иванишвили.



По словам Вольского, Ираклий Кобахидзе привёл прибывшего в страну гостя к основателю и лидеру партии.



«По отдельным кадрам нельзя делать выводы о том, кто обладает большим влиянием - нужно знать систему. С 2012 года Бидзина Иванишвили является лидером и учредителем партии, однако ни разу ни своими действиями, ни словами не показал, что он стоит выше кого-либо.



Ираклий Кобахидзе привёл прибывшего в страну гостя к основателю, лидеру партии. Я не могу запретить вам интерпретировать эту тему, однако это очень плохой пример для рассуждений о тех отношениях, которые сложились внутри партии.



Во время премьерства Бидзины Иванишвили сформировались достаточно интенсивные и близкие отношения с руководством Азербайджана, и они не прерывались до сих пор. Так что если я приведу к вам домой гостя, и вы будете главным хозяином, это не означает, что моя роль каким-то образом принижена, и такая интерпретация, безусловно, некорректна», - заявил Вольский.



Отвечая на вопрос о роли Иванишвили в управлении страной, Вольский отметил, что он высоко ценится.



«Он играет важную роль, как и многие из нас, однако факт в том, что Бидзина Иванишвили, как учредитель этой партии и создатель нынешней власти, как человек, внесший значительный вклад в процесс спасения страны, соответственно, ценится всеми нами. Ни одно решение им никогда не принималось без консультаций, в том числе с членами политсовета.



Что касается премьер-министра, то он является руководителем и управляет той системой, которая сформирована и в последнее время не претерпевала изменений. Ираклию Кобахидзе не недостаёт ни интеллекта, ни знаний, ни настроя. Бидзина Иванишвили пользуется в этой стране уважением и признанием, и его преданность стране всем известна, кроме вас. Вам это тоже известно, но это вас раздражает», - заявил Гия Вольский.



Напомним, что накануне прибывший с официальным визитом в Грузию президент Азербайджана Ильхам Алиев после встреч с Ираклием Кобахидзе и Михаилом Кавелашвили был принят Бидзиной Иванишвили. Алиев встретился с ним в Тбилисском бизнес-центре. Согласно распространённой видеозаписи, во время визита Алиева в бизнес-центр присутствовал и премьер-министр Кобахидзе. Кроме того, Иванишвили представил президенту Азербайджана министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министра иностранных дел Маку Бочоришвили, руководителя администрации правительства Левана Жоржолиани и посла Грузии в Азербайджане Зураба Патараидзе.





