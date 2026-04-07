Mythdetector: правительственная пропаганда использовала имя Патриарха для дискредитации оппонентов

07.04.2026 16:39





НПО Mythdetector («Детектор мифов») опубликовал материал, в котором рассматривается, какие нарративы распространяли внутренние и внешние акторы в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и как проправительственная пропаганда пытается поляризовать общество с использованием религиозной темы.



НПО сообщает, что основные месседжи пропаганды предусматривали разделение общества на группы «скорбящих» и «протестующих», а также дискредитацию политиков, журналистов и оппозиционно настроенных граждан путем манипулятивного распространения их прежних заявлений и материалов, представляя их как силы, направленные против Церкви и Патриарха.



Авторы пишут, что в день кончины Илии Второго 17 марта 2026 года параллельно в социальных сетях началась кампания дискредитации и манипулятивных нарративов, целью которой было формирование ложных представлений о лицах, критически настроенных по отношению к «Грузинской мечте», и поляризация общества в контексте смерти Патриарха.



Некоторые участники этой кампании также пытались представить, что дискредитация Грузинской православной церкви на протяжении многих лет организовывалась иностранными силами, западными странами и так называемыми «агентурными сетями».



Параллельно, ссылаясь на заявление внешней разведки России, распространялся нарратив о том, что внешние акторы пытаются заполучить влияние на ГПЦ и процесс избрания нового патриарха, в том числе по аналогии с «украинским сценарием», отмечает НПО.



Mythdetector пишет, что со стороны проправительственных участником этой кампании проявлялась поддержка местоблюстителя Шио (Муджири) как кандидата на пост будущего Католикоса-Патриарха всея Грузии и дискредитация иных кандидатов.



По результатам мониторинга организации в период с 17 марта по 5 апреля были выявлены следующие месседжи:



епископ Шио является реальным кандидатом на патриарший престол, и его критика равнозначна критике Илии II;

«украинский сценарий» в Грузии — Запад пытается установить контроль над ГПЦ;

поляризация — «манкурты» на проспекте Руставели, а «патриоты» — на траурных мероприятиях;

иностранные силы, оппозиция и «агентурные сети» на протяжении десятилетий занимались дискредитацией ГПЦ;

западные лидеры и европейские структуры не выразили соболезнований в связи со смертью Патриарха Илии Второго.



По информации Mythdetector, такие послания и вырванные из контекста материалы распространяли следующие участники кампании:



• политики «Грузинской мечты» — Шалва Папуашвили, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе, Ираклий Кадагишвили, Давид Матикалашвили, Дмитрий Самхарадзе, Ираклий Кирцхалия, Леван Мачавариани;

• журналисты с лояльных к властям Грузии телеканалам — Звиад Авалиани (POSTV), Шалва Рамишвили (POSTV), Магда Аникашвили (телекомпания Imedi TV), Цотне Гегечкори (телекомпания Imedi TV);

• представители «Силы народа» и «Единой нейтральной Грузии» — Давид Картвелишвили, Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Гурам Мачарашвили, Нана Какабадзе;

• проправительственные эксперты и сторонники «Мечты» — Гия Абашидзе, Давид Чихелидзе, Нино Почхуа, Тенгиз Дарбаидзе, Георгий Чургулия (администратор Facebook-группы Antimaidani);

• прокремлевские акторы — Валерий Кварацхелия («Грузия и мир»), Георгий Гачечиладзе («Грузия и мир»), Дито Чубинидзе («Асавал-дасавали»);

• страницы в Facebook — «Нацам — что?», «Обнуленная оппозиция», «Политикан», «В парламент мы не войдем», «Акацуки», Aravin, «Не дадим вам устроить смуту», «Политическая комедия», «Царь за нами наблюдает, народ», «Язык-Отечество-Вера»;

• а также фейковые аккаунты: Tinatin Topuria, Nati Topuria, Ketevan Mikiashvili.



Mythdetector пишет, что владыка Шио Муджири, местоблюститель патриаршего престола, рассматривается участниками кампании как реальный кандидат на патриарший престол, а его критика приравнивается к критике Илии Второго.



Представители «Мечты» и ее сателлита «Сила народа», а также проправительственные эксперты представляли критику в адрес митрополита Шио не как самостоятельную позицию, а как попытку дискредитации покойного Патриарха, подчеркивают авторы исследования.



Согласно их посылу, уважение к Илии II автоматически подразумевает поддержку назначенного им местоблюстителя, тогда как критика Шио рассматривается как отрицание выбора самого Патриарха.



Mythdetector указывает, что эти же эксперты утверждают, что атаки на митрополита Шио являются частью организованной кампании как внутри страны, так и за ее пределами, направленной на подрыв авторитета ГПЦ и углубление внутреннего раскола.



«В их оценках подчеркивается, что именно потому, что Шио рассматривается как один из реальных кандидатов на патриарший престол и возможный продолжатель курса Илии II, попытки его дискредитации еще более активизировались.



По мнению этих акторов, критика в адрес митрополита Шио на самом деле не обусловлена внутренними церковными вопросами, а связана с политическими интересами.



Оппозиция, как они утверждают, пытается адаптироваться к общественным настроениям и использовать тему Патриарха в своих целях, тогда как кампания против Шио вызвана опасениями, что он, как независимая фигура, не будет поддаваться политическому влиянию и продолжит существующий курс Церкви», — следует из мониторинга Mythdetector.



Источник: SOVA

