Виктор Орбан Путину: В наших книгах есть история, где мышь помогает льву

07.04.2026 18:05





В октябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонной беседе с Владимиром Путиным заявил, что готов приложить большие усилия для того, чтобы помочь президенту России, в том числе, по вопросу урегулирования войны в Украине путём проведения саммита в Будапеште, - сообщает со ссылкой на аудиозапись разговора Bloomberg.



В телефонной беседе Орбан называет Путина другом и отмечает, что их тесные связи берут начало с встречи в Санкт-Петербурге в 2009 году.



«Но вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я могу помочь вам во всём - в наших венгерских иллюстрированных книгах есть история, где мышь помогает льву. Я готов незамедлительно помочь вам. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», - цитирует агентство Орбана.



В ответ Владимир Путин сказал Орбану, что высоко ценит их отношения и что Будапешт может стать единственной европейской страной, которая будет подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом.



Путин также отметил, что очень ценит его «независимую и гибкую» позицию по украинскому кризису.





