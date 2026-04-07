Мачавариани: Грузия и Азербайджан являются хребтом «Среднего коридора»

07.04.2026 18:12





«Мы обязаны в полной мере использовать тот ресурс, который нам дан благодаря уникальному географическому положению», — заявил член партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.



По его словам, Грузия и Азербайджан являются «хребтом» Среднего коридора.



«Конечно, Грузия и Азербайджан — это хребет «Среднего коридора». Хочу вспомнить упрёк президента Азербайджана в адрес Урсулы фон дер Ляйен, которая вообще не упомянула Грузию, говоря о «Среднем коридоре». Алиев упрекнул её, сказав, что госпоже Урсуле пора посмотреть на карту. Разумеется, Грузия играет ключевую роль в реализации этого проекта. У нас ключевая роль, и проекты, которые мы реализуем, исходят из необходимости развития связности, включая модернизацию железной дороги, строительство автомагистралей, модернизацию портов и строительство новых аэропортов. Конечно, мы обязаны в полной мере использовать тот ресурс, который нам дан благодаря уникальному географическому положению. Власти мотивированы на то, чтобы эта роль была реализована на все сто процентов», — заявил Леван Мачавариани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





