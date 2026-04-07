«Лело — Сильная Грузия» призывает назвать порт Анаклия в честь президента Трампа

07.04.2026 18:34





В заявлении партии «Лело – Сильная Грузия» говорится, что для обеспечения безопасности, развития экономики и диверсификации энергетических источников, а также для сохранения реального мира в Грузия необходимо определить статус порта Анаклия как стратегического объекта национального значения.



«Лело – Сильная Грузия» обращается ко всем вовлечённым сторонам с предложением назвать порт Анаклия именем президента Дональд Трамп и сделать его «вратами »пути Трампа»» для западного мира, что, по их мнению, принесёт стране безопасность, западные инвестиции и экономический рост.



«На фоне геополитической нестабильности в регионе и текущих конфликтов, декларируемая изоляционистская и основанная на ней антинациональная, антизападная политика »Грузинской мечты» ставит страну под угрозу. Проект глубоководного порта Анаклия, подобно нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, является единственной масштабной идеей, полностью соответствующей стратегическим приоритетам США и администрации президента Трампа, и интерес США к этому проекту не ослабевал.



Именно порт Анаклия может сыграть ключевую роль в Черноморском регионе в вопросах безопасности, экономики и диверсификации энергетических источников. Для обеспечения реального мира в Грузии необходимо определить статус порта как стратегического объекта национального значения.



Поэтому необходимо реальное осуществление проекта Анаклия, а не его имитация. Анаклия — это не просто порт, это национальный и геополитический выбор Грузии, который грузинский народ уже сделал. Существуют интересы страны, стоящие выше всего, и Анаклия является именно таким интересом.



Для реализации проекта государство должно предоставить политические гарантии и взять на себя чёткие публичные обязательства: объявить проект глубоководного порта Анаклия приоритетом номер один; предоставить ведущую роль американским и трансатлантическим финансовым институтам; определить порт как стратегический объект национального значения; не допустить доминирования структур, связанных с интересами России и Китая; обеспечить прозрачность проекта и всех связанных контрактов, чтобы избежать случаев, подобных фиктивным арабским инвестициям.



После соглашения между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе появился важнейший международный транзитный маршрут, получивший название »путь Трампа». Этот маршрут не должен обходить Грузию, и его реализация возможна только через строительство порта Анаклия, который станет логическим продолжением »пути Трампа». Мы обращаемся ко всем сторонам с предложением назвать порт именем президента Трампа и сделать его воротами этого пути для западного мира, что принесёт безопасность, западные инвестиции и экономический подъём.



Наша политическая команда готова как сейчас, так и после прихода к власти, обеспечить выполнение всех этих условий. Именно »Сильная Грузия – Лело» имеет конкретный план и опыт, которые позволят быстро построить этот порт и развить »Анаклия-Сити», что создаст десятки тысяч рабочих мест. Мы видим, что окно возможностей снова открылось, и нельзя позволить коррумпированным чиновникам Иванишвили вновь сорвать этот крупный проект. »Сильная Грузия – Лело» была, есть и будет главным сторонником проекта Анаклия. Анаклия нужна стране, Анаклия нужна грузинскому народу. Анаклия обязательно будет построена», — говорится в заявлении.





