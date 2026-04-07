Декларации об имуществе главы СГБ и его заместителей скрыли от народа

07.04.2026 18:43





Власти Грузии скрыли публичные декларации об имуществе главы Службы государственной безопасности (СГБ) Мамуки Мдинарадзе — как за период до его назначения на эту должность, так и после него. Это происходит несмотря на то, что декларации предыдущих руководителей СГБ традиционно публиковались в открытом доступе.



Об этом 6 апреля сообщило независимое медиа Publika, отметив, что Мдинарадзе должен был подать свою очередную ежегодную декларацию в январе 2026 года, но она недоступна для общественности. Также сообщается, что более ранние декларации главы СГБ, поданные в период его работы депутатом от правящей партии «Грузинская мечта», были удалены.



Декларации его заместителей также недоступны.



В СГБ объяснили это тем, что указанные должностные лица являются высокопоставленными сотрудниками разведки.



«Поскольку упомянутые вами должностные лица занимают высокие должности в Службе государственной безопасности, согласно существующей практике, их декларации не являются публично доступными, что также полностью соответствует международной практике», — цитирует Publika.



Согласно антикоррупционному законодательству Грузии, высокопоставленные сотрудники СГБ обязаны ежегодно подавать декларации об имуществе.



При этом декларации бывших руководителей СГБ, как правило, публиковались в открытом доступе, включая декларации Вахтанга Гомелаури, Григола Лилуашвили и непосредственного предшественника Мдинарадзе — Анри Оханашвили. Они остаются доступными и по сей день.





«Парадоксальное требование»



Пресс-служба сообщила изданию Publika, что «требование, обязывающее высокопоставленных сотрудников СГБ публиковать свои декларации, является парадоксальным».



В ведомстве также заявили, что, по их информации, парламент «работает над приведением данного подхода в полное соответствие с законом». Однако, как отмечает Publika, на момент публикации никаких изменений по этому вопросу в парламенте инициировано не было.



В беседе с грузинским новостным изданием BM.ge в пресс-службе дополнительно подчеркнули, что недоступность деклараций не обязательно означает, что они не были поданы.



«Декларации как главы службы, так и его заместителей заполнены и представлены в соответствующие органы», — заявили в ведомстве.



Мамука Мдинарадзе по профессии юрист. В 2001–2004 годах он работал следователем в следственной службе Ваке-Сабуртало в Тбилиси, а в 2007–2016 годах занимался юридической практикой в различных организациях и компаниях, включая основанную им юридическую фирму Mdinaradze & Partners Lawyers.



До назначения главой СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе занимал пост лидера парламентского большинства от партии «Грузинская мечта» в 2016–2025 годах и со временем стал одной из самых узнаваемых фигур правящей партии.



В августе 2025 года, в день отставки главы СГБ Анри Оханашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе выдвинул кандидатуру Мдинарадзе на этот пост.



Контролируемый партией «Грузинская мечта» парламент утвердил его в должности чуть более чем через неделю.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





