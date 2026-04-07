|
|
|
Джей Ди Вэнс: ЕС совершил «огромную ошибку», отказавшись от импорта нефти и природного газа с Востока
07.04.2026 21:21
«Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Евросоюз совершил «огромную ошибку», отказавшись от импорта нефти и природного газа с Востока. Об этом Вэнс сказал на пресс-конференции во время визита в Будапешт.
Вэнс также затронул вопрос Украины и отметил, что завершение войны отвечает интересам Киева.
«Я действительно считаю, что как можно более скорое завершение этой войны отвечает наилучшим интересам Украины, Европы и Венгрии, а также Соединённых Штатов. Семена этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий. Они были посеяны тогда, когда европейские лидеры решили настолько глубоко войти в определённую энергетическую модель, что фактически отрезали себя от поставок нефти и природного газа с Востока. Это было огромной ошибкой тогда, и очевидно, что это остаётся огромной ошибкой и сейчас.
Забавно слышать, когда люди обвиняют, например, моего президента в пророссийской позиции. Мой президент помог Европе больше, чем кто-либо другой в мире, поставляя энергию и сжиженный природный газ. Это ослабляет Россию, поскольку мы хотим, чтобы у наших союзников и друзей была разумная энергетическая политика, чтобы их потребители платили меньше. Кроме того, не дай Бог, если произойдёт конфликт, они должны иметь возможность опираться на нас, а не на другие страны, в вопросе энергоснабжения. Поэтому для меня очень иронично, что зачастую именно те люди, которые обвиняют того или иного лидера в пророссийской позиции, сами изначально создали энергетически уязвимую экономику Европы», — отметил вице-президент США.
Вэнс также заявил, что США хотят, чтобы «кровопролитие прекратилось» и чтобы «вернуться к коммерческим отношениям с Украиной и Россией».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна