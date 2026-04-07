Джей Ди Вэнс: ЕС совершил «огромную ошибку», отказавшись от импорта нефти и природного газа с Востока

07.04.2026 21:21





«Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Евросоюз совершил «огромную ошибку», отказавшись от импорта нефти и природного газа с Востока. Об этом Вэнс сказал на пресс-конференции во время визита в Будапешт.



Вэнс также затронул вопрос Украины и отметил, что завершение войны отвечает интересам Киева.



«Я действительно считаю, что как можно более скорое завершение этой войны отвечает наилучшим интересам Украины, Европы и Венгрии, а также Соединённых Штатов. Семена этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий. Они были посеяны тогда, когда европейские лидеры решили настолько глубоко войти в определённую энергетическую модель, что фактически отрезали себя от поставок нефти и природного газа с Востока. Это было огромной ошибкой тогда, и очевидно, что это остаётся огромной ошибкой и сейчас.



Забавно слышать, когда люди обвиняют, например, моего президента в пророссийской позиции. Мой президент помог Европе больше, чем кто-либо другой в мире, поставляя энергию и сжиженный природный газ. Это ослабляет Россию, поскольку мы хотим, чтобы у наших союзников и друзей была разумная энергетическая политика, чтобы их потребители платили меньше. Кроме того, не дай Бог, если произойдёт конфликт, они должны иметь возможность опираться на нас, а не на другие страны, в вопросе энергоснабжения. Поэтому для меня очень иронично, что зачастую именно те люди, которые обвиняют того или иного лидера в пророссийской позиции, сами изначально создали энергетически уязвимую экономику Европы», — отметил вице-президент США.



Вэнс также заявил, что США хотят, чтобы «кровопролитие прекратилось» и чтобы «вернуться к коммерческим отношениям с Украиной и Россией».







