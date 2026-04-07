В конгрессе США призвали к импичменту Трампа

07.04.2026 21:53





Конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Дональду Трампу в связи с войной против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.



Демократы обсуждают инициирование голосования по этому вопросу или составление обращения в кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку к Конституции США, рассказал один из собеседников издания.



Многие конгрессмены призвали к отставке Трампа в публичных заявлениях. «Импичмент. Отстранение. Этот невменяемый псих должен быть отстранен от должности», — написал член палаты представителей Ильхан Омар (Миннесота). Другой член палаты представителей Яссамин Ансари (Аризона) указал, что «25-я поправка существует не просто так» и ею следует воспользоваться, поскольку «на кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы».



«Жалкое зрелище. Демократы говорили об импичменте президента Трампа еще до того, как он вступил в должность», — прокомментировал инициативу представитель Белого дома Дэвис Ингл.



25-я поправка к Конституции США призвана прежде всего уточнить порядок преемственности президентских полномочий в случае отставки, смерти, болезни и временной недееспособности. В четвертом разделе описана многоуровневая процедура, по которой вице-президент и большинство должностных лиц в кабинете министров могут объявить президента США «неспособным исполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью». Для этой процедуры требуется две трети голосов обеих палат конгресса.





