Как Ногаидели стал премьер-министром – что пишет Саакашвили

07.04.2026 21:56





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал в социальных сетях о том, как был назначен Зураб Ногидели на должность премьер-министра Грузии.



«Меня спрашивают, как Ногаидели, работавший министром финансов при Шеварднадзе, стал премьер-министром.



Отвечаю вам – он был старым другом премьер-министра Жвания, и Зура назначил его министром финансов (я не вмешивался в кадровые вопросы экономического блока), мы фактически были коалиционным правительством и управляли коллективно.



После смерти Зуры я собирался назначить премьер-министром нашего тогдашнего посла в России Валерия Чечелашвили. Я привёз его из Москвы и представил нашей команде, включая министров и парламентариев.



Однако после этого я отдельно встретился со старой командой Зураба Жвания, и они попросили меня назначить на эту должность их представителя, а именно Ногайдели, и я согласился, потому что, несмотря на мнение некоторых идиотов сегодня, я почти всегда прислушивался к мнению других и учитывал его, вот и всё.



Интересно, когда вчера эта гиена рыпалась на меня, что помешало ему это сделать в условиях, когда десять конвоиров держали меня?»







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





