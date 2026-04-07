Как Ногаидели стал премьер-министром – что пишет Саакашвили
07.04.2026 21:56
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал в социальных сетях о том, как был назначен Зураб Ногидели на должность премьер-министра Грузии.
«Меня спрашивают, как Ногаидели, работавший министром финансов при Шеварднадзе, стал премьер-министром.
Отвечаю вам – он был старым другом премьер-министра Жвания, и Зура назначил его министром финансов (я не вмешивался в кадровые вопросы экономического блока), мы фактически были коалиционным правительством и управляли коллективно.
После смерти Зуры я собирался назначить премьер-министром нашего тогдашнего посла в России Валерия Чечелашвили. Я привёз его из Москвы и представил нашей команде, включая министров и парламентариев.
Однако после этого я отдельно встретился со старой командой Зураба Жвания, и они попросили меня назначить на эту должность их представителя, а именно Ногайдели, и я согласился, потому что, несмотря на мнение некоторых идиотов сегодня, я почти всегда прислушивался к мнению других и учитывал его, вот и всё.
Интересно, когда вчера эта гиена рыпалась на меня, что помешало ему это сделать в условиях, когда десять конвоиров держали меня?»
