Правительство отложило на 4 года регуляции по пластиковым бутылкам


08.04.2026   12:19


По решению правительства Грузии, вступление в силу регуляции о производстве, импорте и размещении на рынке напитков в пластиковых бутылках отложено на 4 года, до 1 февраля 2031 года.

Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил на заседании правительства.

По его словам, решение было принято по итогам консультаций с бизнес-сектором.

«Как известно, использование пластика наносит вред как здоровью людей, так и окружающей среде. Уже предпринят ряд важных шагов в направлении сокращения потребления пластмассы, этот процесс продолжится поэтапно.

Однако в то же время необходимо учитывать связанные с этим процессом побочные факторы, в том числе субъективные интересы бизнеса, а также возможное влияние конкретных регуляций на потребительские цены.

У нас были активные консультации с бизнес-сектором. Благодарю за это министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства. По итогам консультаций мы приняли решение отложить задействование регулирования производства, импорта и размещения на рынке напитков в пластиковых бутылках на 4 года, до 1 февраля 2031 года», - заявил Кобахидзе.


