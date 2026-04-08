Грузия на 13 месте в мире в списке стран с наибольшим сокращением населения

08.04.2026 13:17





Грузия находится на 13 месте в мире в списке стран с наибольшим сокращением населения за последние двадцать пять лет - данные исследования Visual Capitalist.



С 2000 по 2025 годы численность населения Грузии сократилась на 10,3%.



Ситуация в соседних странах: в Армении зафиксировано сокращение населения на 3,3%, в России - на 0,7%. Выросла численность населения в Азербайджане - на 29,1% и в Турции - на 33,9%.



По сокращению численности населения в мире лидирует Украина - на 32,5%. Далее идут Маршалловы острова (-29,4%) и Болгария (-23%). В первой десятке также Латвия (-18,8%), Молдова (-18,8%), Литва (-17,5%(, Пуэрто-Рико (-16,7%), Румыния (-16,1%), Сербия (-13,1%) и Албания (-12,8%).



Страны с быстрым ростом числа населения сосредоточены главным образом в Персидском заливе и странах Африки к югу от Сахары. На первом месте Катар, где население за четверть века выросло на 423%. Этот скачок в основном связан с притоком иностранной рабочей силы на фоне энергетического бума и масштабных энергетических проектов. Далее идут ОАЭ с +249% и Нигер, +157%. В Бахрейне численность населения увеличилась почти на 154%, в Анголе и Кувейте на 139%, в Омане на 129%, в Чаде на 126,9%.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





