Грузия на 13 месте в мире в списке стран с наибольшим сокращением населения
08.04.2026 13:17
Грузия находится на 13 месте в мире в списке стран с наибольшим сокращением населения за последние двадцать пять лет - данные исследования Visual Capitalist.
С 2000 по 2025 годы численность населения Грузии сократилась на 10,3%.
Ситуация в соседних странах: в Армении зафиксировано сокращение населения на 3,3%, в России - на 0,7%. Выросла численность населения в Азербайджане - на 29,1% и в Турции - на 33,9%.
По сокращению численности населения в мире лидирует Украина - на 32,5%. Далее идут Маршалловы острова (-29,4%) и Болгария (-23%). В первой десятке также Латвия (-18,8%), Молдова (-18,8%), Литва (-17,5%(, Пуэрто-Рико (-16,7%), Румыния (-16,1%), Сербия (-13,1%) и Албания (-12,8%).
Страны с быстрым ростом числа населения сосредоточены главным образом в Персидском заливе и странах Африки к югу от Сахары. На первом месте Катар, где население за четверть века выросло на 423%. Этот скачок в основном связан с притоком иностранной рабочей силы на фоне энергетического бума и масштабных энергетических проектов. Далее идут ОАЭ с +249% и Нигер, +157%. В Бахрейне численность населения увеличилась почти на 154%, в Анголе и Кувейте на 139%, в Омане на 129%, в Чаде на 126,9%.
