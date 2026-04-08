До 14 апреля не будут работать Дома Юстиции

08.04.2026 13:36





О графике работы на предстоящие выходные ведомство отчиталось в фейсбуке.



«Согласно Трудовому кодексу Грузии, 9, 10, 11, 12 и 13 апреля определены выходными днями. Соответственно, в указанные дни филиалы Дома Юстиции и Мобильные Дома Юстиции работать не будут.



«Колл-центр Дома Юстиции будет недоступен для пользователей только в период с 21:00 11 апреля до 09:00 14 апреля», — сказано в заявлении.







