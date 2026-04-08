Саакашвили: Зураб Адеишвили назначен главой бюро Интерпола в Украине

08.04.2026 15:09





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, пишет, что экс-глава Минюста Грузии и бывший генпрокурор страны Зураб Адеишвили назначен на должность руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине.



Известно, что до недавнего времени Адеишвили работал в офисе генпрокурора Украины, где курировал международно-правовое сотрудничество и, в частности, вопросы экстрадиции.



«Ранее он возглавлял группу Генеральной прокуратуры, которая собирала и документировала факты преступлений, совершенных россиянами на территории Украины. На новой должности Зураб будет заниматься задержанием лиц, совершивших преступления в Украине, и их экстрадицией из-за рубежа, а также поиском за границей лиц, совершивших преступления на территории Украины», — пишет Саакашвили.



Экс-президент Грузии также сообщил, что его «многолетний соратник и выдающийся человек» Георгий Цхакая — экс-глава Службы доходов Минфина Грузии, экс-зам мэра Тбилиси, эксперт Комитета реформ Украины — был назначен советником «друга» Саакашвили — министра обороны Украины Михаила Федорова.



Зураб Адеишвили покинул страну после смены власти в Грузии в 2012 году. Тбилиси, который добивается его выдачи с 2013 года, ранее было отказано в этом.





Экс-чиновника вместе с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили в 2013 году Интерпол внес в список международного розыска, но в апреле 2015 года «красный циркуляр» в отношении обоих был отменен.





Зураб Адеишвили входил в команду Михаила Саакашвили и в разные годы занимал посты министра юстиции, генпрокурора и главы президентской администрации.



После смены власти в Грузии против него были возбуждены уголовные дела, по ряду из которых он был признан виновным. Сам Адеишвили эти обвинения отвергает.



Бывший чиновник команды Саакашвили обвиняется в:



жестоком обращении с заключенными в тюрьме № 8, фальсификация доказательств, влияние на свидетелей и прочее;

незаконное лишение свободы оппозиционного политика Кобы Давиташвили (2007);

форсирование банкротства Cartu Bank через злоупотребление полномочиями;

присвоение частной собственности (винный завод Akura);

злоупотребление властью при отъеме лицензии телекомпании Iberia;

превышение полномочий при разгоне акций и рейде на Imedi TV (по событиям 2007 года);

связь с другими злоупотреблениями и насилием в период 2007 года — представители власти Грузии говорят об изъятии собственности, избиении, банкротстве, а также обвиняют Адеишвили в покрывательстве насилия 7 ноября 2007 года и убийстве Буты Робакидзе (часть обвинений еще не доведена до окончательных судебных решений).





