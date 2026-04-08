Прокуратура отказала экс-главе Минобороны и его родственникам в заключении процессуального соглашения

08.04.2026 15:46





Прокуратура Грузии требует вынесения обвинительного приговора в отношении экс-главы Минобороны Джуаншера Бурчуладзе, его заместителя Георгия Хаиндрава и брата своей супруги Васила Мхеидзе. Соответственно, прокуратура отказывает им в заключении процессуального соглашения.



Что касается бывшего руководителя департамента закупок Минобороны Владимира Гудушаури, который освобожден под залог, то с ним будет оформлено процессуальное соглашение с условным сроком на 4 года и условным штрафом в размере 10 000 лари.



Прокурор Ани Лекиашвили заявила, что обвинение уверено — суд вынесет правильный и справедливый приговор, признает Джуаншера Бурчуладзе виновным и назначит справедливое наказание.



Она отметила, что у Бурчуладзе должно быть конфисковано имущество, приобретенное преступным путем — в размере до 3 000 000 лари: среди прочего — земельный участок с домом в Испании, а также дом и близлежащие участки в поселке Цкнети.



Напомним, экс-главе Минобороны Джуаншеру Бурчуладзе предъявлено обвинение по части 3 пункта «г» статьи 194 и части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает злоупотребление служебными полномочиями и легализацию незаконного дохода. Наказание за это деяние предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.



Бывший чиновник обвиняется в легализации незаконного и необоснованного дохода на сумму 1 593 212 лари. Согласно обвинению, в 2023 году с помощью своего заместителя, родственника и бывшего руководителя департамента закупок Минобороны Грузии Бурчуладзе передал военному госпиталю медоборудование стоимостью 3 940 000 лари вместо 2 606 272 лари, в результате чего министерству был нанесен материальный ущерб в размере 1 333 728 лари.



Также в марте 2025 года экс-министр и его супруга приобрели имущество в Испании за 544 000 евро. Чтобы скрыть происхождение имущества и придать ему законный вид, они оформили фиктивный договор купли-продажи недвижимости с третьим лицом в поселке Цкнети.



Владимиру Гудушаури и Георгию Хаиндраве предъявлены обвинения в растрате крупной суммы, Василу Мхеидзе — в содействии растрате.



Им предъявлено обвинение по факту растраты и содействия растрате крупной суммы, принадлежащей ведомству, группой по предварительному сговору с использованием служебного положения, по статье 182 УК Грузии, часть 2 подпункты «а» и «д» и часть 3 подпункт «б», что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.





