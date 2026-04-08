Экс-министр обороны будет лишен имущества стоимостью до 3 миллионов лари


08.04.2026   18:18


По заявлению прокурора Ани Лекиашвили, бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе лишится имущества стоимостью до 3 миллионов лари. Как сообщила прокурор журналистам, на данном этапе, в суде первой инстанции оформление процессуального соглашения исключено.

«В ходе сегодняшнего судебного процесса сторона обвинения потребовала вынесения обвинительного приговора в отношении других обвиняемых, помимо Владимира Гудушаури - Джуаншера Бурчуладзе, Васила Мхеидзе и Георгия Хаиндрава. Это означает, что данное решение не будет изменено до завершения рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции. Сторона обвинения просит признать их виновными в предъявленных им обвинениях и вынести обвинительный приговор. Сторона обвинения представила в отношении Владимира Гудушаури процессуальное соглашение, ходатайство по которому будет рассмотрено на следующем процессе. Что касается конфискованного имущества, то, согласно процессуальному законодательству, установлено, что при наличии в деле незаконного или необоснованного имущества, использованного, в том числе, в целях отмывания денег и легализации незаконного необоснованного имущества, это имущество подлежит изъятию. Соответственно, обвинение требует изъятия только того имущества Джуаншера Бурчуладзе, которое связано конкретно с данными обстоятельствами, а именно дома в миндальных садах и недвижимости, приобретенной в Испании», - заявила прокурор Ани Лекиашвили.


