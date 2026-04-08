Кавелашвили встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цянем


08.04.2026   18:28


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем.

По информации администрации президента Грузии, на встрече была подчеркнута положительная динамика развития стратегического партнёрства между Грузией и Китаем, а также продуктивное сотрудничество в торгово-экономической сфере, туризме, культуре, спорте и образовании.

Президент Грузии уделил особое внимание важности сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также развитию «Среднего коридора». Было отмечено, что Грузия готова содействовать развитию этого маршрута, обеспечению его безопасности и эффективного функционирования.

Стороны также подтвердили безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Встреча состоялась в резиденции президента Грузии.


