Кобахидзе: Грузия приветствует объявление о прекращении огня между США и Ираном и положительно оценивает эффективные усилия медиации

08.04.2026 20:26





Грузия приветствует объявление о прекращении огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран и положительно оценивает эффективные усилия медиации, которые сделали это возможным, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в социальной сети X.



Глава правительства надеется, что этот шаг будет способствовать деэскалации и обеспечению прочного мира в регионе.



«Грузия приветствует объявление о прекращении огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран и положительно оценивает эффективные усилия медиации, которые сделали это возможным. Надеемся, что этот шаг будет способствовать деэскалации и поощрит дальнейшую дипломатическую включенность для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе», - отмеает Ираклий Кобахидзе.





