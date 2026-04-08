Рабочая версия Акта о восстановлении независимости Грузии будет храниться в Национальном архиве

08.04.2026 20:26





Согласно информации Национального архива Грузии, первоначальные рукописи Акта о восстановлении независимости Грузии от 9 апреля 1991 года (с поправками, внесенными президентом Звиадом Гамсахурдия и академиком Джони Хецуриани) отныне будут храниться в Национальном архиве Министерства юстиции Грузии.



Это решение было принято на сегодняшнем заседании президиума Национальной академии наук Грузии.



Участники мероприятия заслушали доклад Джони Хецуриани «35 лет со дня восстановления государственной независимости Грузии», в котором тогдашний министр юстиции вспомнил историю работы над текстом Акта о независимости. Он также выразил желание передать в Национальный архив Грузии исторический документ, хранящийся в его личном архиве, отражающий этот процесс.



Наряду с членами президиума Академии наук в заседании приняли участие: заместитель министра юстиции Мераб Турава, представители Министерства образования и науки, а также парламента Грузии, другие приглашенные гости.



Генеральный директор Национального архива Теона Иашвили отметила на заседании, что этот важнейший документ, связанный с историей грузинской государственности, является ценным приобретением для фондов Национального архива.



Цифровая версия документа будет доступна любому заинтересованному лицу через читальный зал Национального архива, а также через веб-сайт.





