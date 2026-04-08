Купрадзе: Порт Анаклии обязательно будет построен

08.04.2026 20:26





«На самом деле правительство Бидзина Иванишвили ничего не делает для развития порта Анаклия. Сегодня оно предлагает новую, непонятную калькуляцию по проекту и с помощью манипуляций цифрами и лжи пытается ввести граждан Грузии в заблуждение, — заявил на брифинге член партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, это подтверждает, что «Грузинская мечта» не хочет завершения порта Анаклия.



«На вчерашнее заявление «Сильной Грузии – Лело» на заседании правительства ответил т.н премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, представленные расчёты являются некомпетентными манипуляциями с цифрами и очередной попыткой обмануть граждан.



На самом деле правительство Иванишвили ничего не делает для развития порта Анаклия. В бюджете на 2026 год, который был заранее определён, в ноябре финансирование проекта порта Анаклия сократили на 100 миллионов. Сегодня нам предлагают новую непонятную калькуляцию и с помощью жонглирования цифрами, пропаганды и лжи пытаются ввести граждан в заблуждение. Это указывает на то, что у »Грузинской мечты» и Иванишвили изначально были неправильные расчёты. Это свидетельствует о некомпетентности »Грузинской мечты», которая не хочет завершения порта Анаклия.



Порт Анаклия должен был принять первые суда в 2020 году, сейчас уже 2026 год, а Ираклий Кобахидзе утверждает, что заинтересован в строительстве порта. Всего несколько месяцев назад из заранее определённого бюджетного документа, который является публичным, было сокращено 100 миллионов лари на строительство порта Анаклия. Вчера »Сильная Грузия – Лело» представила конкретный план развития проекта.



Проект глубоководного порта Анаклия, подобно нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, является единственной масштабной идеей, полностью соответствующей стратегическим приоритетам США и администрации президента Дональда Трампа. Для обеспечения реального мира в Грузии порт Анаклия должен стать стратегическим объектом номер один. Ведущую роль должны играть американские и трансатлантические финансовые институты. Порт должен быть объявлен стратегическим объектом, и в проекте не должно быть государственных интересов России и Китая. Все контракты по проекту должны быть публичными, чтобы не повторилась история с фиктивными арабскими инвестициями.



После соглашения между Арменией и Азербайджаном и завершения конфликта в Закавказье появился важнейший международный транзитный маршрут, называемый »путём Трампа». Этот маршрут не должен обходить Грузию. У нас есть единственный выбор — связать этот маршрут, проходящий через Армению и Азербайджан, с Грузией. Порт Анаклия должен быть построен быстро и неизбежно», — заявил Купрадзе.



Напомним, что порт Анаклия должен был принять первые суда в 2020 году. Сейчас 2026 год, а порт по-прежнему заброшен и разрушен. У »Грузинской мечты» и Иванишвили нет ни готовности, ни желания его строить. Порт Анаклия обязательно будет построен. »Лело», наша коалиция »Сильная Грузия», является и будет главным сторонником этого проекта», — заявил Ираклий Купрадзе.



Для справки: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства заявил: «Мы пересмотрели контракт, связанный с углублением акватории глубоководного порта Анаклия и строительством волнолома, и стоимость проекта была снижена на 52,5 млн долларов. В результате в ближайшие дни строительный процесс в Анаклии активно возобновится при значительно меньших затратах».





