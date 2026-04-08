Комиссия по коммуникациям Грузии обвинила 4 телеканала в нарушении принципов объективности


08.04.2026   20:28


Комиссия по коммуникациям направила письменные предупреждения телеканалам Imedi TV, POSTV, TV Pirveli и Formula TV за нарушение закона Грузии о вещании.

Ведомство утверждает, что в результате мониторинга, проведенного в период с февраля по март 2026 года, установлено, что в информационных выпусках этих телеканалов выявлены факты распространения личных суждений ведущих/корреспондентов, нарушений принципа беспристрастности и точности фактов, что противоречит требованиям закона.

О чем говорит мониторинг комиссии:

в случае с Imedi TV зафиксировано 4 нарушения — ведущие освещали новости на основе личных мнений и своего отношения.
у POSTV было выявлено 7 нарушений, касающихся запрета на выражение личных мнений ведущими информационных программ и требования точной передачи фактов;
TV Pirveli нарушила закон 18 раз — были зафиксированы случаи освещения новостей на основе личных утверждений/отношения ведущих/корреспондентов, освещение только одной стороны (однобокое освещение событий) и нарушение требования точности;
у Formula TV — 20 нарушений: это — нарушение принципа беспристрастности, а именно, освещения новостей на основе личных мнений и своего отношения к фактам. Также телекомпания не соблюдала баланс — была представлена только одна сторона.

Закон Грузии «О вещании» запрещает освещать новости и отдельные общественно-политические программы на основе личных мнений или редакционной настроенности вещателя. Ограничение выражения личных мнений или отношения в новостных программах, а также соблюдение требований баланса и точности фактов служат защите редакционной независимости вещателя и прав зрителей, чтобы они могли получать объективную и многогранную информацию, подчеркнули в Комиссии по коммуникациям.

Напомним, изменения в закон «О вещании» в Грузии вступили в силу 1 апреля 2025 года. До 1 июня 2025 года Комиссия рассматривала случаи нарушений, но не применяла санкции, предусмотренные законом.

Так как к Imedi TV, POSTV, TV Pirveli и Formula TV за последний год не были применены санкции за аналогичные нарушения, Комиссия по коммуникациям направила вещателям письменные предупреждения — пояснили в ведомстве.


Источник: СОВА
