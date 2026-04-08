Грузию уведомили ещё в 2025 году о запрете выдворения Садыгова - ЕСПЧ

08.04.2026 20:29





Пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сообщила грузинской службе Радио Свобода, что в 2025 году уведомила правительство Грузии о том, что азербайджанского диссидента, журналиста Афгана Садыгова не следует выдворять из Грузии в Азербайджан до завершения рассмотрения дела по существу. В письменном ответе пресс-службы суда на запрос Радио Свобода, направленном 8 апреля 2026 года, говорится:



«Просим учитывать, что 14 января 2025 года, а затем 27 февраля 2025 года [Страсбургский] суд указал правительству Грузии, что господин Садыгов не должен быть выслан в Азербайджан до завершения производства по делу в [Страсбургском] суде».



Ранее Министерство внутренних дел Грузии заявило, что:



прокуратура Азербайджана воспользовалась дискреционными полномочиями и прекратила уголовное преследование по делу, по которому суд в Страсбурге применил временные меры;

соответственно, в Грузии также прекращены все экстрадиционные процедуры;

при этом Садыгов совершил административное правонарушение, которое, помимо штрафа, предусматривает выдворение из Грузии.



Эксперты отмечают, что подобные решения являются обязательными, и их игнорирование может повлечь международную ответственность государства. Бывший судья Европейский суд по правам человека Нона Цоцория 6 апреля заявила грузинской службе Радио Свобода, что прекращение экстрадиционных процедур не освобождало грузинскую сторону от исполнения временных мер, и «за это обязательно придется отвечать».



«Согласно практике Европейского суда, не имеет принципиального значения, упоминалась ли в временной мере экстрадиция, депортация или иная форма выдворения… Главное, что этот человек [Садыгов] находился в зоне риска… Временная мера не ограничена сроком… Для национальных судов этот документ является обязательным. Судья должен был выяснить, почему для этого человека было рискованно оказаться в Азербайджане… Разумеется, это дело дойдет до Европейского суда, и грузинское государство будет признано ответственным, когда придет время. Аргументы властей Грузии не помогут», - заявила Нона Цоцория.



5 апреля 2026 года Министерство внутренних дел Грузии за несколько часов исполнило решение Тбилисского городского суд о выдворении Афгана Садыгова, после его вынесения. Журналист был задержан в ночь на 4 апреля, по данным МВД, с целью «своевременного рассмотрения дела». На этот раз ему вменяли оскорбление полицейского в социальной сети. Судебное заседание по делу Садыгова было назначено в Тбилисском городском суде в ночное время, а решение судья Торнике Кочкян огласил под утро, примерно в 04:00.



На следующий день после выдворения, 6 апреля, в Грузию прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой, вице-президентом Мехрибан Алиева. Выдворение Афгана Садыгова многие связали именно с этим визитом, однако в правящей партии это опровергли. Депутат парламентского большинства от «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили 6 апреля заявил журналистам, что «[выдворение Афгана Садыгова] не было результатом каких-либо договорённостей». По его словам, «это произошло на основании грузинского законодательства».





