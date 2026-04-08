Подразделения пограничной инспекции будут работать в штатном режиме в дни пасхальных праздников
08.04.2026 22:59
Служба доходов Минфина Грузии сообщает, что с 9 по 13 апреля 2026 года включительно подразделения пограничной инспекции управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также управление таможенного транзита продолжат работать в обычном режиме.
Это касается в том числе телефонной связи, чата и других дистанционных каналов, через которые заинтересованные лица получают информацию о таможенных процедурах, консультации по использованию соответствующих формальностей, а также разъяснения по процедурным вопросам и текущим процессам.
В эти даты не будут работать экономические зоны оформления по всей Грузии, за исключением:
• подразделений по оформлению товаров и логистике в экономических зонах оформления;
• управления таможенного контроля почтовых отправлений ГЭЗ «Аэропорт»;
• соответствующих групп ГЭЗ «Поти» и ГЭЗ «Батуми», которые будут осуществлять таможенные формальности, связанные с • оформлением автотранспортных средств, задекларированных на основании деклараций, заполненных Сервисным агентством МВД Грузии.
Также в указанные даты услуги, оказываемые таможенными органами, по которым действует тариф за обслуживание в нерабочее время или в праздничные дни, будут предоставляться по ставкам, установленным постановлением правительства Грузии №96 от 30 марта 2010 года.
Кроме того, сообщается, что с 9 по 13 апреля 2026 года включительно по всей Грузии не будут работать сервисные центры сервисного департамента Службы доходов Минфина и информационный телефонный центр 2 299 299.
Учитывай это при пользовании услугами, в том числе электронными.
