Прошло 37 лет со дня трагедии 9 апреля

09.04.2026 11:39





9 апреля 1989 года на рассвете подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента, что привело к человеческим жертвам.



В результате разгона погиб 21 человек, а сотни граждан получили отравление газом неизвестного состава.



Позднее, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии.



9 апреля вошёл в новейшую историю Грузии как день трагедии и одновременно день восстановления независимости страны.



Герои, погибшие 36 лет назад:



Аза Адамия — 22 года; Натия Башалеишвили — 16 лет; Эка Бежанишвили — 15 лет; Нато Гиоргадзе — 23 года; Тамуна Долидзе — 28 лет; Тина Энукидзе — 70 лет; Нино Тоидзе — 22 года; Заира Киквидзе — 61 год; Манана Лоладзе — 34 года; Тамар Мамулаишвили — 50 лет; Венера Метревели — 45 лет; Мамука Нозадзе — 21 год; Нана Самаргулиани — 41 год; Шалва Квасролиашвили — 35 лет; Марина Чкония-Самаргулиани — 31 год; Элисо Чипашвили — 25 лет; Тамар Човелидзе — 16 лет; Нодар Джангиришвили — 40 лет; Мзия Джинчарадзе — 43 года; Манана Мелкадзе — 26 лет и Гия Карселадзе — 25 лет.





