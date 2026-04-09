Исполняющий обязанности посла США в Грузии Алан Перселл почтил память погибших 9 апреля

09.04.2026 11:41





Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл находился у мемориала 9 апреля, где почтил память погибших героев.



В связи с этой датой сообщение в социальной сети распространило и само посольство.



«9 апреля мы вспоминаем жестокость, совершённую советской армией в 1989 году. Сегодня, спустя 37 лет, мы отдаём дань памяти 21 погибшему грузину и сотням пострадавших, которые участвовали в мирной демонстрации за свободу Грузии», — пишет посольство США.



Напомним, со дня трагедии 9 апреля 1989 года прошло 37 лет. 9 апреля 1989 года, на рассвете, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся перед парламентом, были отравлены газом неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный совет объявил эту дату днём восстановления государственной независимости Грузии.





