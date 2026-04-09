Павел Герчинский почтил память погибших 9 апреля

09.04.2026 11:45





На проспекте Руставели, у мемориала 9 апреля, посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский почтил память погибших и возложил венок к мемориалу.



Участники акции поблагодарили посла и проводили его скандированием: «Спасибо, спасибо!».



Ранее у мемориала также находились представители дипломатического корпуса различных стран, в том числе исполняющий обязанности посла США Алан Перселл.



Напомним, со дня трагедии 9 апреля 1989 года прошло 37 лет. 9 апреля 1989 года, на рассвете, подразделения вооружённых сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, у здания парламента, что привело к жертвам.



В результате разгона погибли 21 человек. Тысячи граждан, собравшихся перед парламентом, были отравлены газом неизвестного состава.



9 апреля 1991 года тогдашний Верховный Совет объявил эту дату днём восстановления государственной независимости Грузии.





